— Из-за этого может затопить нижерасположенные сёла. В случае прорыва дамбы есть угроза подтопления пяти населённых пунктов Узунколь, Юбилейный, Кемер, Жана Омир и Барбастау. В связи с этим спасатели начали заблаговременно эвакуировать население, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС ЗКО, в связи с поступлением большого объема талых вод с полей в водохранилище Узунколь Теректинского района создалась угроза его переполнения.Как сообщает акимат района, в настоящее время все шлюзы водохранилища открыты (вода не успевает сходить в р.Барбастау). Данный объект находится в семи км от села Узунколь на реке Барбастау. Объем водохранилища 85 млн кубических метров, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В селе Узунколь проживает около 770 человек, из них 163 дети.