Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Трагический случай произошел второго апреля в селе Белкопа Айтекебийского района. 10 – летний ребенок играл с друзьями на улице, поскользнулся и упал в талую воду. Она оказалась глубокой, ребенок не смог оттуда выбраться. Дети сообщили о случившемся взрослым, которые вытащили ребенка, но он к тому времени уже скончался.

- Мальчик был старшим ребенком в молодой семье. У супругов есть еще две дочери. Мама работает учителем, отец- охранник, - рассказали в акимате сельского округа.

Ранее такой же случай произошел в Байганинском районе. В поселке Ебейты в талой воде погиб 4-летний мальчик.

Фарида ЗАРИП