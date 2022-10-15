– Соседка где-то прочитала, что нам пенсии хотят повысить. Было бы замечательно, ведь всё подорожало. Тарифы растут, лекарства дорожают, цены на продукты взлетели. Хоть какая-никакая была бы помощь, - отметила пенсионерка.Заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Асхар Кожумов отметил, что увеличения размеров пенсий и пособий в связи с выборами не будет. Индексация проводится один раз в конце года и вступает в силу с начала нового года. Отметим, что первого января этого года в стране проиндексировали размеры пенсионных выплат и государственных социальных пособий. Пенсии проиндексированы на 7%, а остальные социальные выплаты увеличены в связи с тем, что изменились базовые социальные показатели. В связи с динамично развивающимися политическими событиями во всем мире правительство Казахстана решило проиндексировать размеры социальных выплат с 1 апреля 2022 года. Индексация провели с первого апреля, но выплачивать начали с первого июня 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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