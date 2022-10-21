Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы

Инцидент произошёл при прохождении досмотра. Фото: КГА В комитете гражданской авиации сообщили, что 19 октября в зале вылетов международных рейсов аэропорта Алматы у пассажира загорелось портативное зарядное устройство. Мужчина вылетал в Бишкек. - Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств, - говорится в сообщении КГА. Запасные батареи, включая Power bank, необход