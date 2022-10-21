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Происшествия

Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы

Инцидент произошёл при прохождении досмотра. Фото: КГА В комитете гражданской авиации сообщили, что 19 октября в зале вылетов международных рейсов аэропорта Алматы у пассажира загорелось портативное зарядное устройство. Мужчина вылетал в Бишкек. - Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств, - говорится в сообщении КГА. Запасные батареи, включая Power bank, необход
Дана Рахметова
Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы
Инцидент произошёл при прохождении досмотра.
Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы
Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы
Фото: КГА В комитете гражданской авиации сообщили, что 19 октября в зале вылетов международных рейсов аэропорта Алматы у пассажира загорелось портативное зарядное устройство. Мужчина вылетал в Бишкек.
- Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств, - говорится в сообщении КГА.
Запасные батареи, включая Power bank, необходимо перевозить в ручной клади. Они должны быть индивидуально защищены: помещены в оригинальную упаковку, или нужно заклеить открытые клеммы скотчем, или поместить каждую батарею в отдельный пластиковый пакет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
возгорание аэропорт Алматы

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