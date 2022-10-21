- Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств, - говорится в сообщении КГА.Запасные батареи, включая Power bank, необходимо перевозить в ручной клади. Они должны быть индивидуально защищены: помещены в оригинальную упаковку, или нужно заклеить открытые клеммы скотчем, или поместить каждую батарею в отдельный пластиковый пакет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Power bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы
Инцидент произошёл при прохождении досмотра. Фото: КГА В комитете гражданской авиации сообщили, что 19 октября в зале вылетов международных рейсов аэропорта Алматы у пассажира загорелось портативное зарядное устройство. Мужчина вылетал в Бишкек. - Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств, - говорится в сообщении КГА. Запасные батареи, включая Power bank, необход