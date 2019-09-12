Начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов рассказал, что обнаруженные тела были с признаками насильственной смерти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 11 сентября, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов рассказал, что обнаруженные тела пожилой женщины и ее сына - инвалида II группы были с признаками насильственной смерти. По данному факту заведено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". - Сейчас по данному делу назначен ряд экспертиз, создана специальная следственная группа, брошены все силы на раскрытие этого тяжкого преступления. На данный момент сказать, что преступление раскрыто, ещё рано, в этом направлении ведётся работа. До завершения следственных действий более подробную информацию я предоставить не могу. Но это преступление у меня на личном контроле, - заявил Махсудхан Аблазимов. Напомним, 7 сентября в 16.30 по улице Циолковского в частном доме были обнаружены трупы пожилой женщины и её сына. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.