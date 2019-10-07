По словам очевидцев, погибшая переходила дорогу напротив гостиницы "Урал" по улице Курмангазы в неустановленном для этого месте. Участниками ДТП стали два автомобиля марки "Тойота" и "Ниссан". Как произошел наезд - неизвестно. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать произошедшее ДТП позже. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов в станцию скорой помощи поступил в 13.04. - Через пять минут скорая была на месте. 65-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда медиков, - пояснили в Облздраве. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.