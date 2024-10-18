Пранк с вызовом скорой стоил жителю Актау 80 тысяч тенге

Случай произошел 14 октября - на пульт «103» поступил вызов от актаусца, который заявил о приеме большого количества лекарств. В пресс-службе медучреждения рассказали, что когда бригада скорой помощи прибыла на место, мужчина признался, что позвонил просто ради шутки.

Житель Актау решил пошутить и вызвал бригаду скорой помощи, за что теперь должен заплатить штраф, сообщает Lada.kz.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Случай произошел 14 октября - на пульт «103» поступил вызов от актаусца, который заявил о приеме большого количества лекарств. В пресс-службе медучреждения рассказали, когда бригада скорой помощи прибыла на место, мужчина признался, что позвонил просто ради шутки.

Таким образом, вызов был квалифицирован как ложный и зарегистрирован по статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях. За данный поступок на актаусца наложен штраф в размере 80 тысяч тенге.