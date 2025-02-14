Права инвалидов нарушали в районе ЗКО

Инватакси не перевозило их по вечерам, в выходные и праздничные дни.

Прокуратура Каратобинского района провела анализ в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и выявила нарушения в сфере оказания услуг инватакси.

Установлено, что районный акимат организовал работу в этом направлении ненадлежащим образом. Так, по Каратобинскому району зарегистрировано 19 человек с инвалидностью, которые передвигаются на кресло-колясках, четверо из которых - дети.

– В соответствии с разработанной технической спецификацией Каратобинского районного отдела занятости и социальных программ услуги инватакси оказывались только в рабочие дни с 08:00 до 19:00. Такие условия противоречат требованиям действующего законодательства и влекут ущемление прав лиц с инвалидностью, - сообщили в областной прокуратуре.

Кроме этого поставщик услуг инватакси не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям. Инвалидов перевозили на транспортном средстве, не оборудованном специальным приспособлением для перевозки колясочников, отсутствует специальное детское удерживающее устройство, не имеет отличительного знака такси.

По представлению прокуратуры Каратобинского района условия конкурса на оказание услуг инватакси на 2025 год приведены в соответствие с законодательством и теперь включает режим работы в дневное и ночное время в течение суток, выходные и праздничные дни.

Кроме того, по представлению прокуратуры района руководителю Каратобинского районного отдела занятости и социальных программ объявили «предупреждение о неполном служебном соответствии» за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.