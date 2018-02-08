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Социум

Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане

Снимать отпечатки пальцев и вносить их в паспорта и удостоверения личности начнут с 1 января 2021 года, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане. Постановление Правительства об утверждении норм опубликовано на сайте информационно-правовой системы "Әділет". "В соответствии с подпунктом 2 статьи 31 Закона РК от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации" Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной ре
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Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане
Снимать отпечатки пальцев и вносить их в паспорта и удостоверения личности начнут с 1 января 2021 года, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане. Постановление Правительства об утверждении норм опубликовано на сайте информационно-правовой системы "Әділет". "В соответствии с подпунктом 2 статьи 31 Закона РК от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации" Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию", – говорится в тексте постановления. Отпечатки пальцев будут снимать органы внутренних дел при обращении казахстанцев для получения/замены паспорта и удостоверения личности с 16 лет. У детей от 12 до 16 лет сбор дактилоскопической информации будут производить с согласия родителей при получении паспорта. Также эту процедуру придётся проходить иностранцам и лицам без гражданства. "Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук и (или) ладоней обеих рук человека путём дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных, установленных настоящими правилами. При этом персональные данные лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, связаны персональным идентификатором с его биометрическими данными об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и (или) ладоней обеих рук, в АИС БИЛ", – сказано в постановлении. Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 30 декабря 2016 года. На презентации законопроекта "О дактилоскопической и геномной регистрации" заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов уточнил, что законом предусматривают введение административной ответственности граждан Казахстана за отказ пройти дактилоскопическую регистрацию. Иностранцам за отказ сдачи отпечатков пальцев предусмотрели выдворение за пределы РК.

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