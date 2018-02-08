Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане

Снимать отпечатки пальцев и вносить их в паспорта и удостоверения личности начнут с 1 января 2021 года, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Правила проведения дактилоскопической и геномной экспертизы утвердили в Казахстане. Постановление Правительства об утверждении норм опубликовано на сайте информационно-правовой системы "Әділет". "В соответствии с подпунктом 2 статьи 31 Закона РК от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации" Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной ре