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Бизнес-новости

Широкий выбор сантехники предлагает для уральцев магазин «Электрокомплект»

Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения. Магазин «Электрокомплект» — официальный поставщик сантехники известных зарубежных и российских марок. Каталог магазина охватывает весь спектр сантехники для дома и этот ассортимент постоянно растёт. Здесь есть всё, чтобы обустроить ванную комнату: Унитазы, писсуары и биде – напольные, пристенные, подвесные модели, которые пройдя несколько этапов технической эволюции, за относительно недолгое время стали максима
gorod
Широкий выбор сантехники предлагает для уральцев магазин «Электрокомплект»
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Магазин «Электрокомплект» — официальный поставщик сантехники известных зарубежных и российских марок. Каталог магазина охватывает весь спектр сантехники для дома и этот ассортимент постоянно растёт. Здесь есть всё, чтобы обустроить ванную комнату:
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Унитазы, писсуары и биде – напольные, пристенные, подвесные модели, которые пройдя несколько этапов технической эволюции, за относительно недолгое время стали максимально приспособленными для выполнения своих функций, обеспечивая чистоту и гигиену жилища. Вместе с тем они приобрели современный вид и теперь могут соответствовать всем требованиям уральцев.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
В «Электрокомплекте» вы можете приобрести раковины и мойки на любой вкус и даже цвет. Станете ли вы отталкиваться с точки зрения экономичности, дизайна, практичности или долговечности, магазин сможет удовлетворить все потребности своего клиента.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
В магазине представлен внушительный выбор моделей душевых кабин и смесителей. В их перечень входят, варианты с тропическим душем. Параллельно поставщик стремится постоянно расширять модельные ряды смесителей, кранов для раковин и моек, ванн и душа.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
В современных домах, также сложно обойтись без полотенцесушителей. Это небольшое, но удобное приспособление призванное сохранять ваши полотенца всегда сухими, а также спасти ванную комнату и текстиль от грибка, плесени и неприятного запаха. Здесь вам откроется широкий выбор практичных полотенцесушителей для ванной комнаты любых габаритов.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Помимо широко ассортимента высококачественной сантехники, компания предлагает клиентам доставку до адреса. Если вам не хватает информации про конкретную ванну или мойку, можете задать вопросы продавцам – консультантам, которые с радостью вас проконсультируют.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения.
Магазин ждет своих клиентов ежедневно с 10:00 до 22:00 часов вечера по адресу ул. Шубина 2/4. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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