Широкий выбор сантехники предлагает для уральцев магазин «Электрокомплект»

Правильно подобранное сантехническое оборудование – залог комфорта и уюта в доме. Да и не только в доме! В качественной сантехнике нуждаются офисы, кафе и другие коммерческие помещения. Магазин «Электрокомплект» — официальный поставщик сантехники известных зарубежных и российских марок. Каталог магазина охватывает весь спектр сантехники для дома и этот ассортимент постоянно растёт. Здесь есть всё, чтобы обустроить ванную комнату: Унитазы, писсуары и биде – напольные, пристенные, подвесные модели, которые пройдя несколько этапов технической эволюции, за относительно недолгое время стали максима