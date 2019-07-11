Среди основных версий – халатность, нарушение правил пожарной безопасности, а также умышленный поджог и диверсия, сообщает informburo.kz
Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что правоохранительные органы рассматривают шесть возможных причин взрывов на территории воинской части в Арыси.
- Правоохранительные органы проводят расследование, отрабатывают все возможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины, например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция заряда. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии. По результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица, – сказал министр обороны.
Нурлан Ермекбаев отметил, что как глава профильного министерства он не снимает с себя ответственности за случившееся в Арыси.
- Лично я как руководитель оборонного ведомства по существующему по закону с первого дня назначения на эту должность, то есть с 7 августа 2018 года, несу ответственность за всё, что происходит в Вооружённых силах. Эту ответственность с себя не снимаю. Никогда не уходил от ответственности и не собираюсь этого делать. Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона, – сказал глава Минобороны.
Министр рассказал, что он извинялся перед жителями Арыси при личных встречах.
- Не следует путать ответственность и вину. Вину устанавливает суд. Откровенно вам скажу, я приносил извинения жителям Арыси, с которыми встречался. А я с ними немало встречался – и с теми, кто был эвакуирован, и с теми, кто пострадал. При встрече тем, кто пострадал, я готов вновь принести извинения. Но считаю, что главная задача военных – это не слова произносить и популизмом заниматься, а делами и исправлять сложившуюся ситуацию, – заявил он.
Министр добавил, что в Арыси продолжают работать сапёры, которые занимаются поиском фрагментов боеприпасов на территории в 20 км. Для безопасности населения по периметру города и арсенала выставлены посты, работают патрули.
- Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится полив водой сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов. Но из-за жаркой погоды пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идёт небольшой дым, пожарные постоянно заливают водой. Сейчас основная работа предстоит непосредственно вокруг ограждения воинской части и внутри территории самого арсенала. Там очень большое количество мелких боеприпасов, они в основном все уже взорвались, не представляют угрозы, но тем не менее требуют осторожного обращения. Поэтому эта работа может продлиться, наверное, месяц, может быть, два, – отметил Нурлан Ермекбаев.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов
. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибл
и – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации. 25 июня
, из Уральска в город Арысь были отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, в составе груза предметы первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.
