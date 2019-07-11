48-летняя гражданка Узбекистана была задержана сотрудниками полиции при незаконном пересечении границы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщают в пресс-службе департамента полиции Атырауской области уроженка Узбекистана в 2017 году была депортирована на родину по причине нарушения миграционного законодательства РК. Согласно решению суда, ей запрещалось пребывание в Казахстане в ближайшие 5 лет. Однако находчивая женщина решила проигнорировать требование органов правосудия.

- У себя на родине она получила новый паспорт, сменив имя и фамилию. Однако это не помешало миграционной полиции Атырау опознать её по внешним данным. По указанному факту ведется досудебное расследование по ст. 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее гражданин Таджикистана также обманным путем решил пересечь границу Казахстана. Решением суда он должен выплатить штраф в размере 505 тысяч тенге. Также ему запрещён въезд в РК в течение ближайших 5 лет.

