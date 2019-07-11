Семья Хайруллиных пропала в конце мая. Как установило следствие из отделения банка, в котором работала Луиза в г.Салават (Башкирия), пропало более 24 млн. рублей. Перед исчезновением женщина удалила все аккаунты. 4 июля их задержали на съемном жилье в г.Казань. Возбуждено уголовное дело, женщина взята под стражу. Но похищенных средств при ней не найдено. Муж и дети проходят, как свидетели.Как оказалось - супруг проиграл все деньги в азартные игры. Теперь, поняв интерес народа к этой запутанной истории (ведь многие им сочувствуют), поехал в Москву на телевидение просить у россиян помощи в сборе средств, для возврата банку. Он уже поучаствовал в «Пусть говорят», на очереди шоу «Прямой эфир» с А.Малаховым. А в Башкирии, по сообщениям СМИ, готовят петицию в поддержку кассира. По последним данным расследования, вчера 10 июня, вечером Марат Хайруллин взят под стражу в аэропорту г.Уфа как фигурант дела: он несколько раз приезжал в банк к жене и получая от неё похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте, вносил их на личный счет. Потом тратил, делая ставки на спортивных состязаниях.

Фото взяты из свободных источников.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz