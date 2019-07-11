В редакцию "МГ" обратился представитель военно-исторического общества Казахстана, житель Алматы по имени Михаил, который рассказал, что к нему обратились за помощью из Украины. Его попросили найти родственников погибшего во время войны Константина Гладышева, который призывался из Уральска, Казахской ССР. - Константин Гладышев 1921 года рождения. Был призван из Уральской ГВК, Казахская ССР Западно-Казахстанской области. Воинская часть 652 ап 202 сд ЦентрФ. Дата поступления на службу - 1940 год. Был убит 12 ноября 1943 года. Место захоронения - Украинская ССР, Житомирская область, Андрушевский район, д. Волица, - пояснил Михаил. - Просим отозваться его близких родственников, хотим вернуть медаль Константина Гладышева "За боевые заслуги" №387778.