Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год

Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на 2022 год. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента