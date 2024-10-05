Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, молодой человек купил алкоголь в одном из магазинов города. Однако на момент покупки юноше еще не исполнился 21 год, а это противоречит действующему закону. Таким образом, административное дело предпринимателя оказалось в суде.

В суде владелец ИП не согласилась с правонарушением, пояснив, что в момент продажи алкоголя она отсутствовала, и алкоголь продала продавец другого соседнего продуктового отдела. В качестве доказательства она представила чек, выбитый на кассе другого ИП.

Однако суд, исследовав видеозапись и другие материалы дела, установил, что в магазине отсутствуют разделительные границы между отделами, а доступ к обоим отделам и кассе имеют продавцы, работающие в этом магазине. Другой ИП в данном магазине продавал продукты питания и не имеет лицензии на реализацию алкоголя.

Таким образом, суд пришел к выводу, что бизнесвумен не организовала надлежащий контроль за продажей алкоголя, и виновность предпринимателя была полностью доказана.

– Продажа алкоголя лицам, не достигшим 21 года, остается серьезным нарушением, требующим внимательного подхода со стороны предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. В данном случае предпринимательница будучи владельцем лицензии на реализацию алкоголя, не проявила должного контроля за деятельностью продавцов, которые имели доступ к кассе и товару. Её аргументы о том, что нарушение совершил другой предприниматель, были отвергнуты судом, так как ответственность за организацию торговли лежит на владельце бизнеса, - говорится в сообщении суда.

Решением суда бизнесвумен оштрафована на 103 376 тенге и лишена лицензии на продажу алкоголя на три месяца.



