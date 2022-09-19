- Прошло шесть месяцев. Есть постановление правительства о переходе коммунального транспорта на метановое топливо и о строительстве и расширении сетей метановых заправок. Это государственная программа, которая успешно работает в Алматы, Шымкенте, Кызылорде, Атырау, Актобе. Но не в Уральске. Когда мы начинали этот проект, понимали, что в городе нет транспорта, которые ездит на метане, встречались с исполнительной властью, горакиматом. Тогда нам сказали: «ребята, стройтесь, запускайте проект, а мы вам поможем, обеспечим транспорт и переведём в ваше обслуживание коммунальную технику». На деле ни одну машину со стороны акимата на метан не перевели. Метан - экологически чистый вид топлива, по сравнению с дизелем или бензином, бутан-пропаном. Выбросов угарного газа в атмосферу в 8-10 раз меньше. С экономической точки зрения как минимум в 3-3,5 раза дешевле солярки. И это на сегодня, не учитывая рост цен на солярку. Также наблюдается сезонный дефицит. Есть очевидная альтернатива - метан, однако никто этим не пользуется, - высказался предприниматель.

- Но имея по 150-200 автобусов в соседних областях, согласитесь, выглядит не совсем корректно. Они просто не хотят переходить на метан. Нужно переоборудование, этим мы занимаемся, сертифицируем транспорт и выдаём разрешительные документы, техпаспорт. Всё делаем «под ключ». К слову, переоборудовать одну единицу транспорта одному из коммунальных предприятий обошлось в пять миллионов тенге. Это мусоровоз и ранее на заправку в день он тратил от 80 до 120 литров солярки в среднем на 25 тысяч тенге, сейчас расходует 130 кубов метана - это 8,5 тысяч тенге в день. За один год деньги окупаются и потом начинается экономия средств, - пояснил Жанибек Галиев.

- Почему перевозчики жалуются, что всё дорого им плохо и требуют субсидий из государственного бюджета и повышения тарифа. При этом, когда мы говорим про метан, они не слушают нас. Всё, о чём они жалуются, это неправда. Им легче получить деньги из субсидий, чем искать альтернативные источники топлива. Но ни городской акимат, ни перевозчики в этом направлении абсолютно ничего не делают, - заключил он.

- Мы должны переводить транспорт на более экономичный и на более экологичный вид топлива. Это наша цель и задача, и она как стояла перед нами, так и стоит, мы не собираемся её игнорировать. В прошлом году мы планировали закупить метановые автобусы за счёт КПО б.в, но проект пошёл и наши перевозчики стали самостоятельно закупать дизельные автобусы, тогда проект КПО б.в приостановили. Было решено, что есть более социально-значимые цели, на которые эти средства необходимо потратить. До конца года планируем переоборудовать шесть автобусов на метан, и в плане закупа новых автобусов, в основном только на метане, - рассказал замакима.

- С точки зрения представителя компании « Метан - Сервис » я думаю, что одна заправка в городе нас устраивать не должна, должен быть передвижной пункт и он об этом знает. Речь идёт о необходимости второй заправки. В том, что мы будем переводить транспорт в целом на метан, есть определённые сложности. Метановая техника требует несколько другие условия хранения. К примеру, их нельзя ставить в бокс в зимнее время. То, что у нас до зимы появится один-два автобуса, будем пробовать, как они поведут себя в зимнее время. В северных регионах, где применяется такой вид топлива, есть два варианта решения этой проблемы: есть дежурный водитель, который прогревает всю ночь все автобусы в хороший мороз или они просто не выходят. Как бы там ни было, в метане есть определённые частицы влаги, которые замерзают на морозе и возникают проблемы. Это тоже для нас важный аспект. Метан популярен в Алматы, Шымкенте, то есть там, где менее жёсткие климатические условия. Это наши опасения, в этом году будем всё проверять, - пояснил Асхат Кульбаев.

- Специалистов в Казахстане не очень много и их вызов обходится недёшево. Купить новый автобус на метане - это на 20% дороже, чем дизель. Понятно, что он будет окупаться за счет топлива, но на случай поломки или замены запчастей есть проблемы с сервисом. С представителями « Метан - Сервис » мы разговаривали, должен быть сертифицированный сервисный пункт. И если он будет, это только плюс. Предложить только одну заправку, я думаю, что это от лукавого. Для наших перевозчиков это бизнес, и автобусы не должны простаивать. Я назвал минусы, поэтому мы несколько осторожно подходим к этому вопросу. Мы не хотели бы, чтобы повторилась история, как в Атырау. То есть закупленная сотня автобусов сейчас распродана по регионам, - заверил Асхат Кульбаев.

Фото из архива "МГ" Как рассказал предприниматель Жанибек Галиев, в марте этого года они открыли АГНКС (автомобильная газо-наполнительная компрессорная станция) - метановую заправку в Уральске.Он отметил, что они несколько раз встречались с руководством города. С его слов, аким ЗКО поручал акимату города принять по этому вопросу конкретные шаги. Встречались они и со всеми крупными транспортными предприятиями и городскими перевозчиками. Однако компании заявили, что это небезопасно, особенно зимой.Также предприниматель объяснил дороговизну стоимости оборудования. Порядка 60-70% средств уходит на закуп баллонов. Он отметил, стоимость метана и его добыча не привязана к добыче к нефти.Между тем заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что их цель не продвигать чей-то бизнес, они должны исполнять постановление правительства.Со слов заместителя градоначальника, на всё нужно время и быстро вопрос не решится.Также замакима рассказал, что в Актобе они наблюдали в прошлом году, что существуют проблемы обслуживания автобусов на метане.Замакима заявил, что они в этом направлении работают, планы не меняются, но идут к этому постепенно.