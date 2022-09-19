- Принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании. Страхователем будет выступать работодатель - медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит солидарно распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, - сообщила Гиният.Согласно этой модели, рассматривать жалобы будут медицинские организации на уровне службы внутреннего аудита и страховые компании с привлечением профильных медицинских ассоциаций. Вопрос может быть урегулирован в самой медорганизации. В случае несогласия пациента с решением службы аудита, жалобу передадут в территориальное подразделение комитета медицинского и фармацевтического контроля. В случае вынесения положительного результата по материалам жалобы передадут в страховую компанию. Выплату компенсации за причинённый вред пациенту произведёт страховая компания. Размер страхового взноса определён с учётом степени ответственности медработника на основании утверждённых актуарных расчётов. При этом с 2023 года страхование предлагается осуществлять за счёт работодателя, а с 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медицинским работником, что приведёт к солидарной ответственности. Также Минздрав предложил нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками. К примеру, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента «лишение свободы» заменить на «ограничение свободы» с пересмотром сроков наказаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
