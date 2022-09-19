- Принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании. Страхователем будет выступать работодатель - медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит солидарно распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, - сообщила Гиният.

Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании мажилиса представила законопроект, предусматривающий внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.Согласно этой модели, рассматривать жалобы будут медицинские организации на уровне службы внутреннего аудита и страховые компании с привлечением профильных медицинских ассоциаций. Вопрос может быть урегулирован в самой медорганизации. В случае несогласия пациента с решением службы аудита, жалобу передадут в территориальное подразделение комитета медицинского и фармацевтического контроля. В случае вынесения положительного результата по материалам жалобы передадут в страховую компанию. Выплату компенсации за причинённый вред пациенту произведёт страховая компания. Размер страхового взноса определён с учётом степени ответственности медработника на основании утверждённых актуарных расчётов. При этом с 2023 года страхование предлагается осуществлять за счёт работодателя, а с 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медицинским работником, что приведёт к солидарной ответственности. Также Минздрав предложил нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками. К примеру, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента «лишение свободы» заменить на «ограничение свободы» с пересмотром сроков наказаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.