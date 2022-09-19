Об аварийном отключении электроэнергии сообщили в службе ikomek109. Более двух тысяч абонентов остались без света в Уральске В Зачаганске на улице Монкеулы 2 176 абонентов остаются без электроснабжения в связи с аварийным отключением. А жители улицы Абулхаирахана столкнулись с отключением воды. Из-за врезки водопровода без воды остаются потребители:
  • дома 159 и 159а по Абулхаирахана,
  • дом 1/3 в микрорайоне Строитель,
  • медицинское учреждение Interteach.
Потребителей просят иметь необходимый запас воды. Напомним, также уральцы продолжают жить уже две недели без горячей воды. Тогда в акимате и в самом АО «Жайыктеплоэнерго» заявили, что пятого сентября на ТЭЦ Уральска начались ремонтно-профилактические работы, генерирующее оборудование было полностью приостановлено и город пришлось отключить от горячего водоснабжения. Ремонтные работы планировалось завершить к 15 сентября. 16 сентября коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов заявил, что работа ТЭЦ была возобновлена и до вечера в квартирах горожан появится горячая вода. На вопрос, имеются ли у предприятия долги за газ, из-за которых работу ТЭЦ в Уральске останавливали несколько раз, Камешов ответил, что долги текущие, больших долгов у предприятия перед газовиками нет. Стоит отметить, вода так и не появилась. Сегодня, 19 сентября, стало известно, что у ЖТЭ имеются долги за газоснабжение, что стало причиной отсутствия горячей воды.