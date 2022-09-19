В акимате города и в самом «Жайыктеплоэнерго» скрывают информацию, повторяя одно и то же: на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Из-за долгов Уральскую ТЭЦ отключили от газоснабжения Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 сентября ровно две недели, как уральцы живут без горячей воды. Тогда в акимате и в самом АО «Жайыктеплоэнерго» заявили, что пятого сентября на ТЭЦ Уральска начались ремонтно-профилактические работы, генерирующее оборудование было полностью приостановлено и город пришлось отключить от горячего водоснабжения. Ремонтные работы планировалось завершить к 15 сентября. 16 сентября коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов заявил, что работа ТЭЦ была возобновлена и до вечера в квартирах горожан появится горячая вода. На вопрос, имеются ли у предприятия долги за газ, из-за которых работу ТЭЦ в Уральске останавливали несколько раз, Камешов ответил, что долги текущие, больших долгов у предприятия перед газовиками нет. Вода так и не появилась, а дозвониться до руководства АО «Жайыктеплоэнерго» нам так и не удалось. В городском акимате решили прояснить ситуацию и сообщили, что ремонтные работы на ТЭЦ не завершились. Подача горячего водоснабжения планируется ориентировочно в начале этой недели, а именно 19 сентября. Сегодня утром пресс-служба акимата Уральска продолжает настаивать на том, что в «Жайыктеплоэнерго» продолжаются ремонтные работы и горячую воду ориентировочно подадут 19 сентября. Вот только в департаменте комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго по ЗКО сообщили, что плановые ремонтные работы в АО «Жайыктеплоэнерго» завершились 15 сентября. Никаких внеплановых ситуаций не было, а горячую воду не подают, поскольку ТЭЦ отключена от газоснабжения.
- У АО «Жайыктеплоэнерго» образовался долг за июнь и июль этого года в размере около 230 млн тенге. Этот вопрос решается на уровне акимата, - рассказал руководитель департамента комитета Серикболат Ешев.
Отметим, что долги ЖТЭ за газ также постоянны и стабильны, как отсутствие воды летом в Уральске. Самый большой долг предприятия – 1,3 млрд тенге был зафиксирован в январе 2020 года.