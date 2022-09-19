Запрет ввели для предотвращения нехватки угля в период активного спроса. Непродуктивных посредников в цепочке поставок угля намерены исключить в Казахстане Изображение с сайта Pixabay Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило, что принят приказ об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом.
- Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твёрдого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи, - говорится в сообщении.
В конце июля сообщалось, что в Казахстане планируют ввести шестимесячный запрет на вывоз угля автотранспортом.