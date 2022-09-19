Посвящение в студенты закончилось массовой дракой в Алматы
Потасовка произошла у входа в «Атакент».
Скриншот с видео
Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько десятков человек устроили потасовку перед входом в выставочный центр «Атакент».
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что студенты одного из ВУЗов отмечали в близлежащем увеселительном заведении посвящение. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
- Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечён к ответственности. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка, – информировали в ведомстве.
