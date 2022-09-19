- В мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник – 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси – 29%, из них работодатель – 28%; в Германии – 18,6%, из них работодатель – 9,3%. Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами, - отмечают в министерстве.В проекте Социального кодекса предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение пяти лет. Теперь пенсия казахстанцев, рождённых после 1975 года (46-47 лет), будет складываться из трёх компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной за счёт своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной за счёт взносов работодателей.
