- В мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник – 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси – 29%, из них работодатель – 28%; в Германии – 18,6%, из них работодатель – 9,3%. Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами, - отмечают в министерстве.

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что в проекте Социального кодекса предусмотрено поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 по 2027 годы. В ведомстве напомнили, что на сегодня сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счёт пенсионных накоплений работника). Солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при её назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до первого января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.В проекте Социального кодекса предусматриваетсяТеперь пенсия казахстанцев, рождённых после 1975 года (46-47 лет), будет складываться из трёх компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной за счёт своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной за счёт взносов работодателей.