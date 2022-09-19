- Доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов банков второго уровня устойчиво снижается до 4% на первое июля 2022 года, тогда как доля безнадёжных займов в ссудном портфеле микрофинансовых организаций постепенно растёт до 10%. Около 39% портфеля микрофинансовых организаций составляют кредиты размером менее 150 тысяч тенге, при этом доля таких заёмщиков – 85%. За первое полугодие 2022 года средняя задолженность на одного заемщика банка выросла лишь на 2%, а МФО — сократилась на 9%, - говорится в обзоре.

Об этом говорится в обзоре рынка потребительского кредитования Казахстана, который подготовила Ассоциация финансистов . Отмечается, что основной объём, а это 79% потребкредитов банков второго уровня приходится на беззалоговые займы. При этом 53% заёмщиков оформили займы в банках до 150 тысяч тенге. Только 18,6% заёмщиков имеют займы свыше 1,5 миллионов тенге.Средняя сумма потребкредитов в последнее время снижается (за исключением кредитных карт). Особенно заметно её сокращение для залоговых кредитов – с 1,9 миллионов тенге до 795 тысяч тенге.

Наблюдается и снижение темпов роста потребкредитования, как в банках, так и в МФО. Ассоциация считает, что ужесточение монетарных условий в стране стимулирует граждан сберегать, аккумулируя средства на депозитах.

