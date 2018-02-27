Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»

Прием заявок будет длиться до 1 июля 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в национальной палате предпринимателей РК «Атамекен», уже начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание премии президента РК «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» 2018 года. - Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг на территории РК. Не могут принять участие в конкурсе организации, у которых доля участия государства составляет более 50 %, а также орган