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Происшествия Социум

Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»

Прием заявок будет длиться до 1 июля 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в национальной палате предпринимателей РК «Атамекен», уже начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание премии президента РК «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» 2018 года. - Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг на территории РК. Не могут принять участие в конкурсе организации, у которых доля участия государства составляет более 50 %, а также орган
Кристина Кобина
Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»
Прием заявок будет длиться до 1 июля 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в национальной палате предпринимателей РК «Атамекен», уже начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание премии президента РК «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» 2018 года. - Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг на территории РК. Не могут принять участие в конкурсе организации, у которых доля участия государства составляет более 50 %, а также организации, в отношении которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур реабилитации и банкротства, -пояснили в НПП. Стоит отметить, что желающие принять участие в конкурсах должны до 1 июля 2018 года представить заявки и материалы в соответствии с правилами оформления, для предварительной оценки материалов участников конкурсов в региональные палаты предпринимателей или в электронном виде на сайте www.altynsapa.kz. К слову, с более подробной информацией по конкурсам можно ознакомиться на сайте www.altynsapa.kz. Все консультации по номеру телефона: 8 (7172) 919-388.
конкурс палата предпринимателей Алтын сапа

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