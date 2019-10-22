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Социум

Предприниматели Уральска просят отменить приказ на запрет вывоза макулатуры из РК

Местные предприниматели, которые занимаются сбором макулатуры, говорят, что возить на переработку картон в Алматы не выгодно и они вскоре могут прекратить свою деятельность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обсуждение данной проблемы состоялось на базе палаты предпринимателей НПП "Атамекен". По словам председателя совета по защите прав палаты предпринимателей НПП "Атамекен" Хайдара Капанова, по области сбором и переработкой макулатуры занимается три предпринимателя - ИП "Борисов", ИП "Куксово", ИП "Глухов". Как рассказал местный предприниматель Дмитрий Борисов, все знают проблему сб
Кристина Кобина
Предприниматели Уральска просят отменить приказ на запрет вывоза макулатуры из РК
Местные предприниматели, которые занимаются сбором макулатуры, говорят, что возить на переработку картон в Алматы не выгодно и они вскоре могут прекратить свою деятельность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Обсуждение данной проблемы состоялось на базе палаты предпринимателей НПП "Атамекен". По словам председателя совета по защите прав палаты предпринимателей НПП "Атамекен" Хайдара Капанова, по области сбором и переработкой макулатуры занимается три предпринимателя - ИП "Борисов", ИП "Куксово", ИП "Глухов". Как рассказал местный предприниматель Дмитрий Борисов, все знают проблему сбора и переработки макулатуры, был введен запрет на вывоз в Россию. - Теперь, получается, нам нужен хотя бы какой-то доход. Мы просим разрешения на вывоз в Россию, так как туда более низкая стоимость логистики. Из-за этого наша деятельность притормаживается, а возможно и вообще остановится. Наверное еще месяц сможем протянуть и остановим закуп.  В среднем у меня сейчас производительность 60 тонн. Бывало и вдвое больше, бывает и меньше. Смысла увеличивать объемы нет, все заваливается, а вывозить мы не успеваем. Сейчас затоваренность где-то 100-120 тонн, лежит на территории базы, за которую мы еще платим аренду. По перевозке, по транспорту на Самару стоимость варьируется от 40 до 60 тысяч тенге, это завод мягкой кровли, с которым мы работали. До Алматы (перевозка составляет - прим. автора) 700 тысяч тенге, до Шымкета - 500 тысяч тенге, - пояснил Дмитрий Борисов. Позже Дмитрий Борисов дополнил, что раньше им сдавали картон жители поселков, приезжали в город по своим делам и чтобы оправдать проезд и стоимость бензина, сдавали картон. Сейчас по нынешним ценам никто не сдает, потому что им легче выкинуть, чем сдать. По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Рината Шауенова, согласно приказу министра развития РК от 19 февраля, был принят приказ о введении запрета на два года на вывоз регенерируемой бумаги (картон, макулатура) с территории Республики Казахстан. - Поэтому у предпринимателей в тех регионах, которые граничат с РФ, есть проблемы. Наши предприниматели картон сортировали и реализовывали в Самаре по привлекательной цене. А теперь - запрет на два года. И появилась проблема с доставкой именно до картонного завода в Алматы с учетом транспортировки, все это не целесообразно, многие предприниматели складирую картон и хранят. В связи с этим нами было направлено письмо вице-министру Скляру 11 сентября с просьбой о неприменении запрета, либо вообще об аннулировании данного приказа. Также было направлено письмо в министерство экологии для решения проблем по запрету, - отметил Ринат Шауенов. Также Ринат Шауенов пояснил, что местные предприниматели не занимаются переработкой макулатуры. - Многие предприниматели перестают принимать вторсырье и соответственно портят экологию, все это попадает на полигоны захоронения твердобытовых отходов, где начинает гореть. Почему из-за двух больших заводов должен страдать весь Казахстан. Владельцы заводов по переработке обещали расшириться. Ну почему тогда на это время не убрать этот запрет? Тут два аспекта - не только бизнес, но и экология, - высказался исполнительный директор "ICM Recycling" Азамат Бисенов. Ринат Шауенов добавил, что раньше для заводов на территории РК не хватало бумаги, вывозилось все за рубеж. Чтобы поддержать наших два крупных завода материалами, ввели запрет, но при этом мелкий бизнес не учли. Хайдар Капанов пояснил, что, скорее всего, решение этой проблемы найдется. - Палата пропускает нормативные акты, которые ущемляют мелкий бизнес. Необходимость в этом есть, чтобы снять запрет на вывоз регенерируемой бумаги, картона с территории РК. На местном уровне мы понимаем вас и поддерживаем, на съезде эту тему тоже хотим поднять, - заключил Хайдар Капанов.
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макулатура

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