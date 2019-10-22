Предприниматели Уральска просят отменить приказ на запрет вывоза макулатуры из РК

Местные предприниматели, которые занимаются сбором макулатуры, говорят, что возить на переработку картон в Алматы не выгодно и они вскоре могут прекратить свою деятельность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обсуждение данной проблемы состоялось на базе палаты предпринимателей НПП "Атамекен". По словам председателя совета по защите прав палаты предпринимателей НПП "Атамекен" Хайдара Капанова, по области сбором и переработкой макулатуры занимается три предпринимателя - ИП "Борисов", ИП "Куксово", ИП "Глухов". Как рассказал местный предприниматель Дмитрий Борисов, все знают проблему сб