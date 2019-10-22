Джазыкбаев Исатай Елюбаевич – 1967 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном» и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «экономика». Магистр экономических наук. В разные годы работал: - директором профессионально-технической школы №13 Зеленовского района ЗКО; - заместителем акима Зеленовского района ЗКО; - заместителем директора департамента сельского хозяйства Западно - Казахстанской области; - акимом Зачаганского поселкового округа города Уральск; - акимом Кызылталского сельского округа ЗКО; - директором МСУ «Шапагат» управление координации занятости и социальных программ ЗКО; - главный специалист-государственной инспектор по карантину растений, Уральской городской территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК; - главным специалистом отдела государственной зерновой инспекции, Западно - Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК; - заместителем руководителя «Уральского городского отдела внутренней политики» г.Уральск. До назначения работал в должности руководителя «Уральского городского отдела предпринимательства» г.Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске назначен руководитель аппарата акима
На должность руководителя аппарата акима города назначен Исатай Джазыкбаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате города, по решению конкурсной комиссии, на должность руководителя аппарата акима города Уральск назначен Джазыкбаев Исатай. Джазыкбаев Исатай Елюбаевич – 1967 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном» и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «экономика». Магистр экономических наук. В разные годы работал: - директором профессионально-техни