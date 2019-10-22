В Уральске назначен руководитель аппарата акима

На должность руководителя аппарата акима города назначен Исатай Джазыкбаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в акимате города, по решению конкурсной комиссии, на должность руководителя аппарата акима города Уральск назначен Джазыкбаев Исатай. Джазыкбаев Исатай Елюбаевич – 1967 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном» и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «экономика». Магистр экономических наук. В разные годы работал: - директором профессионально-техни