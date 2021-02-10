Государство готово взять в аренду банкетные залы на срок от 1 года до 3 лет. Сумма аренды составляет от 2 до 2,5 тысячи тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации руководителя управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО Бакдаулета Ибраимова, в Уральске приостановлена деятельность 70 банкетных залов. По области эта цифра составляет 170.
– Для оказания поддержки мы провели несколько встреч с предпринимателями. Во-первых, мы предлагаем предпринимателям переоборудовать свои банкетные залы в дома творчества и культуры, спортивные объекты и центры социальной поддержки. Обратная связь есть, несколько предпринимателей уже готовы к переформатированию и переоснащению бизнеса. По каждому бизнесмену составлена анкета, где указаны его предпочтения с учетом расположения объектов, площади и внутренних особенностей. Предприниматель может передать в аренду от 1 года до 3 лет. Сумма составляет от 2 до 2,5 тысячи тенге за квадратный метр. Учитываются такие факторы, как местоположение, ремонт и другие требования, - рассказал Бакдаулет Ибраимов.
К слову, по каждому банкетному залу уже подготовлены паспорта готовности. На сегодняшний день, по словам Бакдаулета Ибраимова, девять увеселительных заведений уже согласились переоборудовать свои здания.
– Владельцы банкетных залов "Досхан", "Венера", "Еки жулдыз", "Жасмин", "Алтын сака", "Самал", "Эмират", "Нарын" и "Нур шашу" готовы передать свои здания в аренду акимату. Кроме этого, хозяин большого банкетного зала Grammy по своей инициативе начал переоснащение здания под учебный центр, - отметил Бакдаулет Ибраимов.
Стоит отметить, что несколько банкетных залов уже начали работать в ином формате. Так, в здании банкетных залов Deniz и "Ай-Луна 2" теперь располагаются магазины одежды и аксессуаров. В здании зала торжеств Nekled теперь оптом продают электротовары. Центр внешкольной работы располагается в бывшем здании банкетного зала "Той сарайы", а в районе Байтерек здание банкетного зала "Арна" переоборудовали под супермаркет.
Глава региона отметил, что такую работу необходимо проводить не только в областном центре, но и в районах.
– Некоторые предприниматели меня не правильно поняли. Когда мы говорим, что государство будет арендовать или выкупать помещения для своих нужд, это не значит, что во время пандемии в этих зданиях будут проводиться массовые мероприятия. Предложение больше ориентировано на будущее, ведь неизвестно, будут ли пользоваться спросом банкетные залы после пандемии. Есть такие прогнозы, что проведение массовых мероприятий не будет таким прибыльным как раньше. Люди все-таки меняются и постепенно отходят от затратных мероприятий. Управлению предпринимательства поручаю продолжить эту работу. Мы поможем тем бизнесменам, которые хотят свои помещения использовать в других целях. Кто хочет, могут продать свои здания государству. Как видите, у нас уже есть положительные примеры. Чем больше у нас будет спортивных залов, секций и кружков для детей, взрослых и пенсионеров, тем лучше. Пользы от этого для населения будет больше, - заключил Гали Искалиев.
Напомним, 26 января аким ЗКО предложил
бизнесменам открыть спортзалы и кружки в простаивающих зданиях ресторанов и кафе.
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