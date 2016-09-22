Иллюстративное фото с сайта novved.ru Сегодня, 22 сентября, в службе центральных коммуникаций при телеканале "Казахстан-Орал" выступила- С первого июля на территории Казахстана согласно статье 13 Закона Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" не допускается реализация ювелирных и других изделий без наличия пробирного клейма, а также оттиска именника, проставляемого субъектом производства ювелирных и других изделий на всех собственных ювелирных и других изделиях. Отсутствие пробирного клейма и оттиска именника на изделии является одним из признаков приобретения нелегального производства изделия. Принятые нормы позволят исключить случаи обмана потребителей контрафактной продукцией и реализации их без предварительной экспертизы, - рассказалаЗКО Салтанат КАМЕШЕВА. По словам руководителя департамента технического регулирования и метрологи по ЗКО, для экспертизы предприниматели вынуждены возить ювелирные изделия в Астану или Алматы, поскольку у нас компаний, осуществляющих такую деятельность, нет. - Понятно, что это затратное занятие и к тому же опасное. Насколько нам известно, специалисты могут выехать в другие города. Поэтому предпринимателям необходимо выйти с предложением организовать такой выезд специалистов через палату предпринимателей, - говорит Салтанат КАМЕШЕВА. Между тем, стоит отметит, что за реализацию ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без пробирного клейма и оттиска именника производителя грозит штраф в размере 50 месячного расчетного показателя на физических лиц, в размере 80 МРП на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства, 100 МРП на субъектов среднего бизнеса и 150 МРП на крупный бизнес.