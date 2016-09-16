По словам, расходы по бюджету планируется сократить на 568 млн тенге, и эти средства планируется перераспределить между другими администраторами бюджетных программ. Так, 112,2 млн направлены на сферу образования, 43,3 млн тенге - на сферу культуры и еще 24,4 млн - на здравоохранение. - Также расходы направлены на завершение работ по строительству водоснабжения в селе Нурсай Казталовского района – 187,3 млн тенге, на начало работ по реконструкции водопроводов села Сайхин Бокейординского, села Пятимар Жангалинского, села Жанибек Жанибекского и села Жалпактал Казталовского районов на общую сумму 67 млн тенге. Еще 134,5 млн тенге - на текущий ремонт и содержание автодорог в Мичуринском сельском округе Зеленовского района, - рассказал Кайсар МАНКАРАЕВ. Уточненный бюджет области составил 132,3 миллиарда тенге.