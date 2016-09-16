Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, заведующий детским садом «Нұрбақыт» в поселке Караултобе Пангалиев незаконно перечислял бухгалтеру садика зарплату дворника. - В 2013 году Пангалиев подписал приказ о назначении и оплате труда бухгалтеру данной организации Нургалиевой 0,5 ставки дворника, и в течении двух лет перечислял ей заработную плату, тогда как она фактически работу дворника не исполняла, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Приговором Акжайыкского районного суда заведующий детсада был осужден по статье 361 ч.1 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". В качестве наказания ему назначили штраф в размере 700 МРП (1 387 400 тенге). Согласно заключению инспекции финансового контроля ЗКО, Пангалиев причинил ущерб государству на сумму более 200 тысяч тенге.