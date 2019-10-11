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Социум

Предпринимателям предлагают строить частные школы в Уральске

Строительство частных школ даст возможность ликвидировать аварийные и трехсменные школы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор департамента по операторству студенческих общежитий АО "Финансовый центр" МОН РК Биржан Алимжанов, по ЗКО около 1800 студентов нуждаются в жилье. – Потребность в студенческом жилье была определена путем опроса. По данным уполномоченных органов по ЗКО в общежитии нуждаются 1800 студентов. Сейчас в области реализуются два проекта - это строительство общежития на 500 мест при ЗКГУ имени М.Утемисова, по которо
Арайлым Усербаева
Предпринимателям предлагают строить частные школы в Уральске
Строительство частных школ даст возможность ликвидировать аварийные и трехсменные школы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор департамента по операторству студенческих общежитий АО "Финансовый центр"  МОН РК Биржан Алимжанов, по ЗКО около 1800 студентов нуждаются в жилье. – Потребность в студенческом жилье была определена путем опроса. По данным уполномоченных органов по ЗКО в общежитии нуждаются 1800 студентов. Сейчас в области реализуются два проекта - это строительство общежития на 500 мест при ЗКГУ имени М.Утемисова, по которому уже разработана проектно-сметная документация и общежитие на 100 мест, которое будет строиться за счет частных инвестиций. Как вы видите, эти проекты полностью не покроют всю потребность, поэтому мы приглашаем предпринимателей активно участвовать в этой работе, - сообщил Биржан Алимжанов. По словам менеджера департамента развития системы государственного финансирования АО "Финансовый центр" МОН РК Айгерим Асановой, наряду с дефицитом студенческих общежитий в ЗКО есть и потребность мест в школах. В области дефицит ученических мест составляет 1300 мест. По стране эта цифра составляет около 196 тысяч мест. – На сегодня в Уральске действуют три частные школы, в двух из них размещен государственный образовательный заказ на 230 мест. По цифрам можно заметить, что потребность еще сохраняется. Вообще частные школы нужны для ликвидации трехсменных и аварийных школ, а также для разгрузки государственных. В целях привлечения частного сектора на законодательном уровне закреплено размещение государственного образовательного заказа в частных школах. С начала 2019 года в стране открылись 47 частных школ, из них семь школ были построены. До конца года мы планируем открыть еще 13 частных школ в республике. На сегодня уже определен размер подушевого финансирования для новых школ, - сообщила Айгерим Асанова. Выяснилось, что расходы частных школ состоят из двух частей - операционные и капитальные. Операционные расходы включают в себя фонд оплаты труда, расходы по зданию, учебные расходы, оплата коммунальных услуг, интернет. – Капитальные расходы - это стимулирующий компонент и он составляет 96 МРП в год на одного ученика. Он выплачивается в течение восьми лет на фактический контингент, который не превышает проектную мощность. Частный инвестор строит частную школу, получает лицензию на образование, набирает учеников, размещает госзаказ. Государство в свою очередь возмещает операционные и капитальные расходы. Внедрение подушевого финансирования предполагает развитие государственных школ, активизацию частных инвестиций в среднее образование и создание здоровой конкуренции среди школ. Проект поддерживается государством. Предприниматели ЗКО интересуются этим проектом, однако конкретных предложений пока не поступало, - рассказала Айгерим Асанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Образование школы общежитие

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