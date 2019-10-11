Предпринимателям предлагают строить частные школы в Уральске

Строительство частных школ даст возможность ликвидировать аварийные и трехсменные школы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор департамента по операторству студенческих общежитий АО "Финансовый центр" МОН РК Биржан Алимжанов, по ЗКО около 1800 студентов нуждаются в жилье. – Потребность в студенческом жилье была определена путем опроса. По данным уполномоченных органов по ЗКО в общежитии нуждаются 1800 студентов. Сейчас в области реализуются два проекта - это строительство общежития на 500 мест при ЗКГУ имени М.Утемисова, по которо