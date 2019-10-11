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Социум

Завод по производству безалкогольных напитков откроется в ЗКО

До конца года в Каратобинском районе откроется завод по производству безалкогольных напитков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Каратобинского района Жанат Асантаев, на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 743 субъекта бизнеса, 700 из которых функционируют по сегодняшний день. В них работают 775 человек. – 180 предприятий были открыты в 2019 году, 79 из которых являются крестьянскими хозяйствами, девять торговых точек, девять транспортных организаций, 83 - иные виды бизнеса. В районе функционируют семь мини-цехов, в которых трудятся 13 человек - четыре пекарни, од
Арайлым Усербаева
Завод по производству безалкогольных напитков откроется в ЗКО
До конца года в Каратобинском районе откроется завод по производству безалкогольных напитков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал аким Каратобинского района Жанат Асантаев, на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 743 субъекта бизнеса, 700 из которых функционируют по сегодняшний день. В них работают 775 человек. – 180 предприятий были открыты в 2019 году, 79 из которых являются крестьянскими хозяйствами, девять торговых точек, девять транспортных организаций, 83 - иные виды бизнеса. В районе функционируют семь мини-цехов, в которых трудятся 13 человек - четыре пекарни, одно предприятие по изготовлению пластиковых окон, одно предприятие по изготовлению железных дверей, одно предприятие по производству мясных изделий. По программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»один предприниматель выиграл грант в размере 2,7 миллиона тенге и сейчас занимается собственным бизнесом, - рассказал Жанат Асантаев. По программе "Бастау Бизнес" в районе прошли обучение 155 человек. 61 житель Каратобинского района получил государственный грант на общую сумму 183,5 млн тенге. – Программа "Отбасы бизнес" в нашем районе так же пользуется большой популярностью. Если изначально было запланировано выдать 164 сельчанам гранты на общую сумму 81 миллион тенге, то на сегодняшний день 89 безработных людей получили гранты в размере 35 миллионов тенге и сейчас успешно работают над собственным бизнесом. Среди них 47 молодых предпринимателей, две многодетные семьи, 14 семей, которые получают адресную социальную помощь, один человек с ограниченными возможностями и 25 безработных людей. Остальные 75 сельчан до конца года станут обладателями государственного гранта. Кроме этого, в этом году введены в эксплуатацию два крупных бизнес-объекта - это ресторан на 300 человек и современный супермаркет. Сейчас в районе ведется строительство завода, в котором будут производиться безалкогольные напитки. Стоимость проекта составляет 220 миллионов тенге, - рассказал Жанат Асантаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Бизнес

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