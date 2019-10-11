Завод по производству безалкогольных напитков откроется в ЗКО

До конца года в Каратобинском районе откроется завод по производству безалкогольных напитков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Каратобинского района Жанат Асантаев, на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 743 субъекта бизнеса, 700 из которых функционируют по сегодняшний день. В них работают 775 человек. – 180 предприятий были открыты в 2019 году, 79 из которых являются крестьянскими хозяйствами, девять торговых точек, девять транспортных организаций, 83 - иные виды бизнеса. В районе функционируют семь мини-цехов, в которых трудятся 13 человек - четыре пекарни, од