Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ Кырмызы АЙТКАЛИЕВОЙ, с 17 июня 2016 года появились две новые формы отчетности по вакантным рабочим местам, которые работодатели должны сдавать два раза в год. - Есть две формы отчета. Первая форма - это сведения о востребованных вакансиях, которые предприниматель должен предоставить в центр занятости в течение трех рабочих дней после появления свободного места. Вторая форма - это представление сведений о востребованных специальностях по прогнозируемым рабочим местам для включения в базу данных текущих вакансий. Эту форму обязаны предоставлять все юридические и физические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности, - пояснила Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - Если у работодателя нет свободных вакансий, то сдавать такую форму отчетности не надо. Также заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ отметила, что второй отчет необходимо сдавать два раза в год. Первый раз до 1 апреля, второй - до 1 октября. Между тем,сами предприниматели узнали о новых отчетах из смс-сообщений, которые приходили им на мобильный телефон. Однако в центре занятости заявили, что никаких сообщений они не рассылали. К слову, за нарушение работодателем законодательства Республики Казахстан о занятости населения, совершенное в виде непредставления, несвоевременного представления уполномоченному органу сведений о наличии свободных рабочих мест влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. Привлекать к ответственности за данное правонарушение вправе органы государственной инспекции труда по статье 693 КоАП. Между тем, на днях в городском акимате прошло совещание, где заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ обязал владельцев остановочных павильонов снять всю рекламу с магазинов и облагородить прилегающую территорию. Если же предприниматели не выполнять требования акимата, сотрудники местной полицейской службы будут вынуждены их оштрафовать.