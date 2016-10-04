По словам одной из жительниц дома №9 в микрорайоне "Жана Орда" Алмагуль ДАВЫДОВОЙ, трещину в доме на днях обнаружил ее муж. - Муж пришел домой и рассказывает, что дом дал трещину с той стороны, где расположен салон красоты. Потом показал фото, на котором отчетливо видно, что трещина идет с основания крыши и до 7 этажа, - пояснила Алмагуль ДАВЫДОВА. Также женщина рассказала, что квартиру в новостройке они получили через ЖССБК в 2014 году, однако недочетов в строительстве очень много. - Нас много раз затапливали соседи. Причем весь подъезд топило. Все из-за некачественной сантехники. Бывало, придёшь домой, а полы все вздулись в квартире, потому что трубы горячей воды прорвало. Несколько раз канализация забивалась, и все из унитазов и раковин лилось в квартиру. Потому что канализационные трубы были забиты строительным мусором. В КСК тогда обращались, они приехали, раскопали половину двора и даже за собой не убрали, - жалуется женщина. Алмагуль ДАВЫДОВА сообщила, что дом строился долго, и фундамент должен был уже окрепнуть, но почему-то у жильцов покосились балконные двери. Между тем, в пресс-службе областного акимата сообщили, что дом строила компания ТОО "Болашак-Т".Фото Медета МЕДРЕСОВА