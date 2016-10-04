Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Марлена САРСЕНГАЛИЕВА, на сегодняшний день сотрудники городского управления и районных отделов по чрезвычайным ситуациям, а также личным составом пожарных частей проведен подворный обход 9953 жилых домов, в ходе которого охвачено разъяснительной работой 24376 жителей частного сектора по приведению в надлежащее противопожарное состояние отопительных печей, газового оборудования и электрообогревательных приборов, с вручением 12350 памяток на противопожарную тематику. - На данный момент проведено двадцать восемь собраний и сходов с охватом 1100 человек. В целях пропаганды правил пожарной безопасности в быту в средствах массовой информации организованно 34 выступления, в том числе 4 по телевидению,одиннадцать пор радио и девятнадцать в печати. Также мероприятия познавательного характера проводятся с учащимися ,направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций ,в том числе на профилактику пожаров по причине детской шалости с огнем. Организовано и проведено 84 лекций и бесед на противопожарные темы, - рассказалМарлен САРСЕНГАЛИЕВ. Между тем, заместитель начальника ЧС по ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛЬДИЕВ отметил, что с городского и районных отделов занятости и социальных программ взяты списки лиц, попадающих под социальную группу риска. - Специалисты проводят с людьми противопожарный инструктаж и раздают листовки-памятки с правилами пожарной безопасности, а также отвечают на интересующие их вопросы. Также сотрудниками УКПДОПБ совместно с телеканалом КТК проведен рейд по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Всего было организованно 30 рейдов по местам жительства лиц социальной группы, - говорит заместитель начальника ЧС по ЗКО Турегельдиев Ерлан. В пожарно-техническом центре ГУ «СП» и «АСР» ДЧС ЗКО проведено 2двадцать семь экскурсий, с охватом 410 человека, где старшим экскурсоводом ПТЦ были проведены лекции и беседы. Кроме того, 12 октября в Уральске в дома подадут тепло поэтому спасатели просят население города проверить все свои системы отопления.