Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал начальник управления ДЧС города Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Марлена САРСЕНГАЛИЕВА, на сегодняшний день сотрудники городского управления и районных отделов по чрезвычайным ситуациям, а также личным составом пожарных частей проведен подворный обход 9953 жилых домов, в ходе которого охвачено разъяснительной работой 24376 жителей частного сектора по приведению в надлежащее противопожарное состояние отопительных печей, газового оборудования и электрообогревательных приборов, с вручением 12350 памяток на противопожарную тематику. - На данный момент проведено двадцать восемь собраний и сходов с охватом 1100 человек. В целях пропаганды правил пожарной безопасности в быту в средствах массовой информации организованно 34 выступления, в том числе 4 по телевидению,одиннадцать пор радио и девятнадцать в печати. Также мероприятия познавательного характера проводятся с учащимися ,направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций ,в том числе на профилактику пожаров по причине детской шалости с огнем. Организовано и проведено 84 лекций и бесед на противопожарные темы, - рассказал начальник управления ДЧС города Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ. Между тем, заместитель начальника ЧС по ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛЬДИЕВ отметил, что с городского и районных отделов занятости и социальных программ взяты списки лиц, попадающих под социальную группу риска. - Специалисты проводят с людьми противопожарный инструктаж и раздают листовки-памятки с правилами пожарной безопасности, а также отвечают на интересующие их вопросы. Также сотрудниками УКПДОПБ совместно с телеканалом КТК проведен рейд по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Всего было организованно 30 рейдов по местам жительства лиц социальной группы, - говорит заместитель начальника ЧС по ЗКО Турегельдиев Ерлан. В пожарно-техническом центре ГУ «СП» и «АСР» ДЧС ЗКО проведено 2двадцать семь экскурсий, с охватом 410 человека, где старшим экскурсоводом ПТЦ были проведены лекции и беседы. Кроме того, 12 октября в Уральске в дома подадут тепло поэтому спасатели просят население города проверить все свои системы отопления. Юлия ЧУЖОВА