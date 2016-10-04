Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента по делам обороны ЗКО рассказали, что сейчас уже нет таких проблем, когда юноши не хотят идти в армию. - В этом году из нашей области около 800 парней отправятся в погранвойска Казахстана. Первая группа уедет 5 октября, вторая - 9 октября. Сейчас парни с охотой идут в армию, потому как легче устроиться в дальнейшем на работу, - пояснили в пресс-службе департамента по делам обороны. К слову, в Уральске есть альтернативная платная служба в ВТШ. Стоимость ее - 260 тысяч тенге за месяц обучения азам военного дела. Новобранцы получают на руки военные билеты.