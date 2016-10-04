Сегодня, 4 октября, в областной акимат на встречу пришли около 10 человек. Все они - жители общежития Аксайского технического колледжа. В акимате их встретил заместитель акима Марат ТОГЖАНОВ. По словам жительницы аварийного дома Майи ЕРГАЛИЕВОЙ, в 90-х годах, когда они приехали в Аксай, здание общежития было заброшено, и они туда заселились, сделав ремонт. У всех жильцов дома есть прописка, однако приватизации это жилье не подлежит. - Проблема в том, что все лето руководство города и области молчало, а в зиму нас решили выселить, выдав нам уведомления, чтобы мы освободили здание до 15 ноября этого года. А куда мы пойдем? У нас у всех по несколько комнат, а нам предлагают переселиться в вахтовый городок, где стоят деревянные вагончики. Обещают построить на месте нашего старого общежития новое -квартирного типа, но мы не верим, потому как этого не будет, - рассказала Майя ЕРГАЛИЕВА. Также еще одна жительница аварийного дома Гульбаршин АСАНБАЕВА заявила, что несколько лет назад КПО б. в. выделяло 15 млн тенге на капремонт их дома, про это даже писали в местных газетах, но ремонт так и не произвели. Сделали лишь косметический ремонт той половины, где ранее проживали студенты Аксайского колледжа. - Когда деньги Карачаганак выделил, мы со студентами потом еще красили сами батареи и клеили обои. Куда делись эти деньги, мы не знаем, но никакого ремонта у нас не было. Мы все делаем за свой счет. И сейчас готовы отремонтировать здание, но нас просто выселяют, - пояснила Гульбаршин АСАНБАЕВА. Между тем, Марат ТОГЖАНОВ отметил, что на этой неделе в Аксае пройдет встреча со всеми жильцами общежития, где будет решаться вопрос о расселении. - В местном бюджете предусмотрены средства на строительство арендного жилья. Из районного бюджета было выделено 18 млн тенге на разработку ПСД нового общежития квартирного типа. С 3 октября начался процесс переселения 9 семей в здание общежитий ДЮСШ и районного центра досуга. На встрече мы решим, куда временно переедут остальные, - сообщил Марат ТОГЖАНОВ.Майя ЕРГАЛИЕВАГульбаршин АСАНБАЕВА