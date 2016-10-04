Фото с сайта Tengrinews.kz Как сообщается на сайте kremlin.ru, главы двух стран обсудят вопросы российско-казахстанских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других региональных объединений. По завершении встречи Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев выступят на российско-казахстанском бизнес-форуме с участием крупнейших предпринимателей двух стран. Как стало известно, главы государств также примут участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Основная тема Форума – «Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства».