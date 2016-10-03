Водитель трактора и беременная пассажирка находятся в областной клинической больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_1211 Фото из архива "МГ"В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что водитель трактора ТОО "Таза кала" поступил в больницу с множественными травмами. - Сейчас водитель и беременная пассажирка находятся в стационаре. У женщины ушиб грудной клетки, у водителя ЗЧМТ - сотрясение головного мозга и множественные переломы. Их состояние средней степени тяжести, - пояснили в пресс-службе управлении здравоохранении. Напомним, 1 октября пассажирский автобус №22 врезался в трактор, который чистил двойную сплошную полосу. В результате ДТП пострадали шесть человек.