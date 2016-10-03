Фото с сайта mln.kz Старшего Матаева приговорили к 6 годам в колонии общего режима с конфискацией имущества, младшего - к 5 годам, также в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Кроме того, Сейтказы Матаева лишили права занимать должности, связанные с организационными, материальными функциями в государственных и коммерческих организациях на три года. Сейтказы и Асет Матаев обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын в ходе судебного разбирательства вину не признали. Сейтказы Матаев находился под домашним арестом с 24 февраля 2016 года, Асет Матаев — с 28 марта. Уголовное дело в отношении Матаевых составляло 150 томов. Их защищали адвокаты — Мадина Бакиева и Андрей Петров. Потерпевшей стороной признаны АО "Казахтелеком" и комитет связи и информации. Свидетелями по делу проходили около 50 человек. Ранее руководитель следственно-оперативной группы Сакен Таубалды сообщил некоторые подробности следствия. Установлено, что бывшие руководители КСИИ Кальянбеков, Берсебаев, Арпабаев и Казангап, сотрудник Комитета Байбосынов и главный директор по стратегическому управлению «Казахтелекома» Маханбетажиев злоупотребляли своими полномочиями, продвигая интересы «Национального пресс-клуба» (НПК) и агентства «КазТАГ» при проведении тендеров на получение госзаказа. «С другой стороны, Матаевы, находясь в преступном сговоре, похитили более 312 миллионов тенге. Из чего сложилась эта сумма: у Комитета (связи) было похищено 169 миллионов, у «Казахтелекома» - 143,9 миллионов. Кроме того, Сейтказы Матаев уклонялся от уплаты налогов – не уплачено в общей сложности 300 миллионов тенге. К слову, 47,1 миллионов из этих средств Матаев-старший возместил», - отметил Сакен Аманжолович. Следователь рассказал, что техническая спецификация госзаказа Комитета связи была составлена так, что выиграть тендер мог только «КазТАГ» Асета Матаева.