До сегодняшнего эти банкноты являлись законным платежным средством. Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz С 3 октября купюры номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года прекращают хождение на территории РК. Но в течение 12 месяцев с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. Во всех филиалах Нацбанка РК банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 3 октября 2020 года, причем бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен. В соответствии с Кодексом республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 10, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 месячных расчетных показателей. Стоит отметить, что продавцы в магазинах вправе не принимать банкноты, если они изъяты из денежного обращения, то есть купюры 2000, 5000 и 10000 образца 2006 года. Такие банкноты можно обменять в любых банках второго уровня. - Различий между банкнотами образца 2006 года и скажем, 2008 года, несколько. К примеру, только на лицевой стороне банкнот образца 2006 года имеется прямоугольник. На банкнотах, введенных в другие годы такого прямоугольника нет. Далее прямо над изображением "Байтерека" в банкнотах образца 2006 года имеется надпись "2006", - говорит Елена ДАН. - На банкнотах номиналом 2000 тенге образца 2011 года имеется надпись "Астана-Алматы", она была выпущена в честь проведения Азиатских Игр, а на образцах 2012 года изображен монумент "Қазақ Елі". Отличием банкноты номиналом 5000 тенге образца 2008 года от банкнот образца 2006 года является то, что в верхней правой части банкноты (2008 года - прим.автора) – сверху и снизу с краю банкноты расположена повторяющаяся юбилейная надпись «ТЕҢГЕГЕ ОН БЕС ЖЫЛ». Кроме того, в нижнем левом углу банкноты 2008 года расположен защитный элемент Spark в виде летящего орла, который чётко контрастирует на фоне сияющего солнца и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от ярко-зелёного до ярко-синего. Что касается банкноты номиналом 10000 тенге, то на образце 2011 года в левом верхнем углу напечатана надпись «ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ ЖИЫРМА ЖЫЛ», под ней логотип празднования 20-летия независимости. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, обмене и размене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП.