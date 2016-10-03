Здравствуйте! В нашей девятиэтажке на первом этаже располагается кафе-шашлычная Сим Сим. Как видно на фото, весь стояк со стороны кафе задымлен. Дым валит постоянно, несмотря на то, что из самого места, где жарят шашлык выведена труба. На въезд во двор постоянно валяются дрова. А это центр города! Соседи жаловались, но бесполезно - все инстанции говорят, что все в норме. Я слышала, что есть нормы, согласно которым в многоэтажках, не положены шашлычные на дровах, а разрешены только электро шашлычные. Подскажите, куда надо жаловаться и где прописаны эти стандарты?