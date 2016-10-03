Кто нибудь примет меры?

Хотел давно написать вам, что бы люди да и Акимат обратили внимание! р-н Детсада по улице Гагарина есть Аптека в доме(Гагарина 97) и Кафе Шок с Пивнушкой. Во время дождя да и после дождей к ним нельзя подойти и подъехать на машине. Благоустройством ни кто из них не занимается. Денег видать жалко. А их клиенты бросают машины на дороге видущую во двор. Наши дети ходят в Школу по этой дороге. И из за затора машин возле Аптеки невозможно пройти. Да и если недойбог Скорая будет Каму нибудь нужна, то опоздают из за жадных предпринимателей. Ведь можно же сложиться и купить Камаз Щебени тем самым улучшить подъезд.