Напомним, водители Уральска написали коллективные заявления в прокуратуру города и административную полицию о том, что предписания об уплате штрафов являются на их взгляд незаконными. В связи с этимрешил разъяснить водителям порядок обжалования предписаний по уплате штрафов за пересечение стоп-линий. - В последнее время многие автовладельцы выражают несогласие с выписанными им органами дорожной полиции предписаниями об уплате штрафа за нарушения ПДД, зафиксикрованные системой "Умный перекресток", которые установлены на отдельных перекрестках города, - говорит председатель административного суда Галымжан ИЩАНОВ. - При этом с жалобами на полученные предписания из-за правовой неосведомленности граждане обращаются кому куда вздумается. Значительное число жалоб поступает и в суды. Согласно части 1-1 ст. 639 КоАП РК, если административное правонарушение зафиксировано специальными средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, штраф оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа с приложением, о чем надлежащим образом уведомляется владелец транспортного средства. Частью 3 ст. 639 КоАП РК предусмотрено, если лицо оспаривает взыскание, налагаемое на него в порядке, установленном ч.1 и ч.1-1 вышеуказанной статьи, составляется протокол. Владелец транспортного средства, в отношении которого оставлен протокол об административном нарушении, имеет право обжаловать данный протокол в районном и приравненном к нему суде, то есть в уральском городском суде №2 до поступления дела в специализированный административный суд. Таким образом, при несогласии с вынесенным УДП ДВД ЗКО предписанием о необходимости уплаты штрафа за нарушение ПДД по обращению лица, в отношении которого наложен административный штраф, уполномоченным должностным лицом управления дорожной полиции должен быть составлен протокол об административном правонарушении с соблюдением требований ст.635 КоАП РК. При несогласии с постановлением о наложении административного взыскания, внесенного должностным лицом уполномоченного органа, гражданин имеет право обжаловать это постановление в течение 10 дней с момента получения копии постановления в специализированный административный суд.