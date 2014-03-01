В СОШ № 16 были стянуты все спасательные службы г. Уральска. Прямо во дворе учебного заведения они расположили свою технику для демонстрации. - Во дворе школы представлены 3 службы - это водно-спасательная станция, противопожарная служба и оперативно-спасательный отряд, - рассказал. - Может быть, в дальнейшем кто-то из учеников старших классов задумается и поступит в Кокшетауский технический институт, чтобы в будущем стать спасателем. В 10.50 прозвенел тревожный звонок. Все дети в сопровождении учителей быстро вышли на улицу. Уже в 11.00 вся школа была построена на противоположной стороне. Директор рассказал ученикам, что 1 марта проводится Всемирный день гражданской обороны и что подобные мероприятия проводятся везде. По словам директора, школьники с поставленной задачей справились хорошо. Далее ученики младших классов и среднего звена вернулись на занятия. А старшеклассникам во главе с учителями и директором продемонстрировали, какая техника используется при пожаротушении. Один из учеников СОШ даже примерил спецснаряжение "ТОК-200". - Это снаряжение используется для работы в высокотемпературных местах, где невозможно работать без спецтехники, - объяснил один из сотрудников службы пожаротушения. Водные спасатели продемонстрировали детям водолазные костюмы. Старшеклассники по тревоге должны были бысто одеть костюмы ОЗК и противогазы. По словам ученицы СОШ №16, это все пригодится для них в будущем, если вдруг случится какая-то катастрофа. К слову, подобные мероприятия в этот день прошли во всех школах города. В СОШ №7 в 10 часов утра также по тревоге во дворе были построены все ученики с учителями. Сотрудники ДЧС ЗКО остались довольны проведенной работой.