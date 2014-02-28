В поисках работы пришло больше 7000 соискателей. Большинство из них оказались студентами различных вузов, которые в этом году получают дипломы. - Мы сегодня решили посмотреть, что могут предложить нашим студентам работодатели, - говорит. - В этом году у нас выпускается много молодых специалистов, которым уже необходимо подумать о трудоустройстве. Хорошо, что проводят такую ярмарку, дело очень нужное и актуальное. На ярмарке работодатели представили более 700 вакансий самых различных направлений. На сегодняшний день большим спросом пользуются медицинский персонал, менеджеры различных отраслей, электрики, водители и рабочие строительных профессий. У многих частных предпринимателей главным требованием было не наличие диплома об образовании, а желание человека работать и обучаться. - Я ищу себе помощниц-закройщиц, - говорит. - Мне неважно образование, мне главное, чтобы девушки имели желание обучаться и хорошо работать. Мое ателье занимается изготовлением различных сувениров. Эта работа очень кропотливая и требует усидчивости. Поэтому хотелось бы, чтобы нашлись такие желающие, способные с желанием делать свою работу. На ярмарке работодатели представили информационные стенды, производимую продукцию, буклеты и следующие вакансии: - 12 промышленных предприятий представят -187 вакансии; - 4 строительные фирмы -104 вакансии; - 3 медучреждения-39 вакансии; - предприятия общественного питания-55 вакансии; - предприятия жилищно-коммунального хозяйства-42 вакансии; - банковские структуры-30 вакансии; - кадровые агентства-263 вакансии. На ярмарку также в поисках работы приехали люди с ограниченными возможностями. Но, как выяснилось, для людей, имеющих инвалидность, найти работу практически невозможно. - У нас в обществе более 150 человек, которые ищут себе работу, - рассказывает. - Но, к сожалению, людям со средней и тяжелой инвалидностью работы практически нет. Наши ребята прекрасно бы справились с работой бухгалтера, диспетчера, то есть там, где не нужна физическая сила, но пока нам предложили только работу по изготовлению контейнеров. В ярмарке вакансий приняли участие около 100 предпринимателей, и у каждого был свой подход при наборе работников. Одни считали главным приоритетом наличие высшего образования и опыта работы, другие отмечали, что для них главное - личностные качества и трудоспособность. На ярмарке была представлена информация о возможностях прохождения «Молодежной практики», трудоустройства на социальные рабочие места, общественные работы. Также велись консультаций по реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». Каждый посетитель мог ознакомиться с банком данных имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей по городу, с перечнем профессий, по которым ведется обучение на курсах профессиональной подготовки. Специалисты отдела занятости и социальных программ» проводили консультации по вопросам занятости. На ярмарке свои вакансии выставила и газета «Мой ГОРОД». - Мы никогда ранее не искали себе сотрудников таким вот образом, но оказалось, что это очень эффективный метод, - делится впечатлением директор газеты Ольга ТУЛИСОВА. - Всего мы собрали более ста резюме. Мне понравилась организация ярмарки, все было на достаточно высоком уровне. Для себя отметила, что в основном работу ищут молодые люди, которые только заканчивают вуз. Из всех собранных резюме мы выберем наилучшие и проведем собеседование. Конечно, в нашей работе готовых специалистов нет, мы, как правило, выбираем обучаемых людей с рвением работать, и сами их учим в процессе. В горакимате сообщили, что по результатам ярмарки вакансий уже сегодня получили работу 253 человека, из них 53 - это инвалиды. Потенциальные работодатели пришли к единому мнению, что такие ярмарки вакансии нужно устраивать чаще.