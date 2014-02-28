Как известно,подписал указ о кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности. Данный указ направлен на создание условий для роста и развития предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса. - Хотелось бы обратить внимание предпринимателей на текущие пункты данного указа, - говорит директор палаты предпринимателей ЗКО Кенес АБСАТИРОВ. - Пунктом один предусмотрено прекращение всех проверок до 1 января 2015 года, я обращаю внимание - всех проверок, включая плановые и не плановые. За исключением проверок по заявлению самих предпринимателей. То есть раньше проверки организовывались по жалобам людей, либо были анонимные заявления, по таким заявлениям реакций никаких не должно быть. Ну, и проверки финансовых организаций будут продолжаться - это естественный процесс. Хотелось бы особо подчеркнуть, что мораторий не говорит о том, что у предпринимателей появилась вседозволенность - что хотите, то и творите. Творить надо в рамках правового поля на основе действующей законодательной базы. Те, кто будет злоупотреблять мораторием сейчас, то в будущем, если обнаружатся нарушения ил какие-то отравления, или разрушение строительства, то это сфера будет отнесена к зоне высоких рисков, и таким образом, он попадет в закон как объект для постоянных проверок. Так что, не стоит этим злоупотреблять. Это период, когда можно привести свой бизнес в порядок.