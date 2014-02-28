Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Финансовая полиция возбудила уголовное дело по статье 233-3 ч.1 УК РК – «Финансирование экстремизма или террористической деятельности, в отношении гражданина Атырауской области. Он обвиняется в финансировании международной террористической организации «Союз Исламского Джихада». Отправка средств осуществлялась посредством  банковского перевода «Western Union» через Атырауский филиал ФО «БТА-банк». Получателю «AZIZULLAH» было перечислено 3 тыс. долларов, предназначенные для использования в террористической деятельности.