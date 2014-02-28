Фото с сайта www.forostour.com.ua Фото с сайта www.forostour.com.ua Аэропорт «Бельбек», находящийся близ Севастополя, взяли под контроль российские военнослужащие. Об этом сообщает «Интерфакс». Это произошло около 23:00 в четверг, 27 февраля. Из компетентных военных источников в Севастополе журналисты узнали, что военнослужащие прибыли на место, «чтобы не допустить прилета каких-то боевиков». В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о том, что «Бельбек» заблокировали неизвестные вооруженные люди. По данным УНИАН, в аэропорт прибыли около полутора десятков военных грузовиков. Также вечером в четверг неизвестные люди в военной форме захватили аэропорт Симферополя — столицы республики Крым. Утром в пятницу «Эхо Москвы», со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Игоря Стратилати сообщило, что вооруженные люди ушли. Однако, как сообщил «Ленте.ру» корреспондент издания «Русская планета» Павел Никулин, вооруженное оцепление в аэропорту сохраняется. При этом аэропорт продолжает работу, милиция на вооруженных людей не реагирует, обстановка спокойная. По некоторым данным, задача военных — не допустить прибытия в Крым украинских силовиков, в частности, главу МВД Арсена Авакова и руководителя СБУ Валентина Наливайченко. Утром 27 февраля здания правительства и парламента Крыма были захвачены вооруженными людьми, по некоторым данным, представителями «самообороны русскоязычных граждан Крыма». Позже нападавшие пустили в здание Верховного совета Крыма депутатов, чтобы те провели внеочередную сессию. На ней было объявлено, что на Украине произошел «неконституционный захват власти радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований». Затем крымские депутаты приняли отставку правительства Анатолия Могилева и избрали премьером лидера «Русского единства» Сергея Аксенова.